Çin'in Önde Gelen Suv Üreticisinin Temmuz Ayı Satışları Güçlü Şekilde Arttı

SHİJİAZHUANG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in en büyük spor kullanımlı araç (SUV) ve pikap üreticisi Great Wall Motor (GWM) Temmuz ayında, araç satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,32 artışla 101.920 adede çıktığını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bunlardan 14.710 adedi yurtdışına satılırken yurtdışı satışları bir önceki yılın Temmuz ayına kıyasla yüzde 18,27 arttı. GWM'in önde gelen SUV markası Haval, Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,14 artışla 61.279 adet araç sattı. Temmuz ayında 16.305 adet satan Great Wall pikapları ise iç pazardaki hakimiyetini sürdürdü. GWM'in bir diğer SUV markası Tank geçen ay, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 128,03 artışla 12.473 adet sattı. Marka aynı zamanda, Tank 300 modelinin Suudi Arabistan'da satışa sunulmasıyla yurtdışı pazarlara da girmeye başladı. Genel merkezi Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Baoding kentinde bulunan Great Wall Motor, aralarında HAVAL, GWM Pikap, WEY ve ORA'nın da bulunduğu çok sayıda araç markasına sahip.