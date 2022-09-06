Çin'deki Depremin Yol Açtığı Hasar Gün Yüzüne Çıkıyor - Son Dakika
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Çin'deki Depremin Yol Açtığı Hasar Gün Yüzüne Çıkıyor

06.09.2022 22:50
Çin'deki Depremin Yol Açtığı Hasar Gün Yüzüne Çıkıyor

SHİMİAN, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Shimian ilçesine bağlı Wanggangping bucağında meydana gelen depremde zarar gören mobilya ve elektrikli aletler görülüyor, 6 Eylül 2022.

SHİMİAN, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Shimian ilçesine bağlı Wanggangping bucağında meydana gelen depremde zarar gören mobilya ve elektrikli aletler görülüyor, 6 Eylül 2022. Yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, Sichuan eyaletinin Luding ilçesini Pazartesi günü vuran 6,8 büyüklüğündeki depremde toplam 66 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Kurtarma merkezinin basın toplantısında verdiği bilgiye göre, Salı günü yerel saat ile 14.00 itibarıyla Ganzi Tibet Özerk İli'nde 38 ve Ya'an kentinde de 28 kişi öldü. (Fotoğraf: Xue Chen/Xinhua)

Çin'deki Depremin Yol Açtığı Hasar Gün Yüzüne Çıkıyor

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Depremin Yol Açtığı Hasar Gün Yüzüne Çıkıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'deki Depremin Yol Açtığı Hasar Gün Yüzüne Çıkıyor - Son Dakika
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