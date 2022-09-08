Çin'in Shimian İlçesinde Depremin Yaraları Sarılıyor - Son Dakika
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Çin'in Shimian İlçesinde Depremin Yaraları Sarılıyor

08.09.2022 15:50
Çin'in Shimian İlçesinde Depremin Yaraları Sarılıyor

SHİMİAN, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde Pazartesi günü 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SHİMİAN, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde Pazartesi günü 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ya'an kentinin Shimian ilçesi en fazla etkilenen bölgelerden biriydi. Depremde evler, yollar, su koruma tesisleri, hidroelektrik santralleri ve telekomünikasyon sistemleri zarar gördü. Depremden sonra dış dünyayla bağları kopan Shimian ilçesinin Xingfu köyüne ulaşan kurtarma ekipleri, helikopterler ve iletişim destek droneları yardımıyla köy için bir "yaşam kanalı" açtı.

Çin'in Shimian İlçesinde Depremin Yaraları Sarılıyor

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Shimian ilçesine bağlı Xingfu köyünde depremden etkilenen kişilerin çadırları görülüyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

Çin'in Shimian İlçesinde Depremin Yaraları Sarılıyor

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Shimian ilçesine bağlı Xingfu köyünde kurtarma görevlileri ve köylüler helikopterden yiyecek ve su taşıyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

Çin'in Shimian İlçesinde Depremin Yaraları Sarılıyor

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Shimian ilçesine bağlı Xingfu köyü yakınlarındaki heyelan alanları görülüyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Shimian İlçesinde Depremin Yaraları Sarılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Shimian İlçesinde Depremin Yaraları Sarılıyor - Son Dakika
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