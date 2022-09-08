SHİMİAN, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde Pazartesi günü 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ya'an kentinin Shimian ilçesi en fazla etkilenen bölgelerden biriydi. Depremde evler, yollar, su koruma tesisleri, hidroelektrik santralleri ve telekomünikasyon sistemleri zarar gördü. Depremden sonra dış dünyayla bağları kopan Shimian ilçesinin Xingfu köyüne ulaşan kurtarma ekipleri, helikopterler ve iletişim destek droneları yardımıyla köy için bir "yaşam kanalı" açtı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'in Shimian İlçesinde Depremin Yaraları Sarılıyor - Son Dakika

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