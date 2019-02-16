Son Dakika Haberleri: "Shınıng Star Awards'19" Ödülleri Sahiplerini Buldu

"Shınıng Star Awards'19" Ödülleri Sahiplerini Buldu

50 dakika önce

Eğlence sektöründe Türkiye'nin ilk ve tek yarışması 'Shining Star Awards 2019, Crowne Plaza Florya Otel'de düzenlenen görkemli gece ile sahiplerini buldu.

EN MUTLU PROJELER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen gecede 16 kategoride 20 kurum ve kuruluş ödül aldı. Sektörün gelişimi için bu yarışmanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan, "Fuarlar, büyük ölçüde ticari platformlar olsa da sosyal sorumluluk değerleri taşımalıdır inancındayız.Bu bakış açımızla eğlence ve rekrasyon olgusunun toplumsal yaşam kalitesinin artması, sağlıklı nesillerin yetişmesi amaçlarına hizmet etmesine gerektiğine inanıyor ve bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz" dedi.

Eğlence dünyasını bir araya getiren ATRAX19 çatısı altında düzenlenen Türkiye eğlence, etkinlik ve rekreasyon sektörünün ilk ve tek yarışması olan "Shining Star Awards' 19 Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon Ödülleri" bu yıl 6. kez gerçekleşti. Eğlence temalı tüm projeleri kucaklamak amacıyla 16 önemli kategoride gerçekleşen ödül töreninde 20 proje ödüllendirildi.Zorlu bir süreçten geçen jüri üyeleri kararını verdi ve en başarılı projeler ortaya çıktı. Tüm projelerin, jüri üyeleri tarafından tek tek ve toplu değerlendirmesinin ardından eğlence dünyasının en başarılı yatırımları belli oldu.

EN ÖZEL KATEGORİ ÜNİVERSİTELERİN

Üniversitelere özel kategorinin de bulunduğu yarışma 'Mutlu Şehirler' kurmanın önemini ortaya koydu. Gençlerin birbirinden farklı projeleri adete bir beyin fırtınasına sahne oldu. Rekreasyon, Spor Bilimleri, İletişim, Peyzaj Mimarları, Mimarlık, Şehir Planlamacıları Bölümlerini kapsayan yarışma farklı disiplinler arası koordinasyonu sağlayarak üniversiteleri, üreticiler, yatırımcılar, etkinlik yöneticileri ve hizmet alıcıları (belediye-otel-AVM-kurumsal firmalar vs) ile bir araya getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:12 Kaynak: Bültenler

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