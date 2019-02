Shinji Kagawa: "Rüya Gibi Bir Başlangıç Oldu"

"Her maç elimden gelenin en iyisini yapacağım"Tolga YILDIRIM - Alparslan ÇINAR - ANTALYA/ DHA Beşiktaş 'ın deplasmanda Antalyaspor 'u 6 - 2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Japon futbolcu Shinji Kagawa , "Rüya gibi başlangıç oldu. Mükemmel bir maç oynadık. Her maç elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Kagawa, ilk maçında 2 gol kaydettiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Shinji Kagawa'nın açıklamaları şöyle;"Rüya gibi başlangıç oldu. Mükemmel bir maç oynadık. Takım arkadaşlarım da çok iyi bir performans sergiledi. Şimdi ise bir sonraki maça hazırlanacağım. Her maç elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bir sonraki maçta da Beşiktaş forması giyeceğim için çok mutluyum. İyi sonuçlar elde etmek için elimden geleni yapacağım. Bugünkü performansımdan dolayı da kendimi çok iyi hissediyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Shinji Kagawa'nın açıklamaları