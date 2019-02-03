Son Dakika Haberleri: Shinji Kagawa: "Rüya Gibi Bir Başlangıç Oldu"

Shinji Kagawa: "Rüya Gibi Bir Başlangıç Oldu"

27 dakika önce

"Her maç elimden gelenin en iyisini yapacağım"Tolga YILDIRIM - Alparslan ÇINAR - ANTALYA / DHA Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 6 - 2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Japon futbolcu Shinji Kagawa, "Rüya gibi başlangıç oldu.

Shinji Kagawa:
"Her maç elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Tolga YILDIRIM - Alparslan ÇINAR - ANTALYA/ DHA

 

Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 6 - 2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Japon futbolcu Shinji Kagawa, "Rüya gibi başlangıç oldu. Mükemmel bir maç oynadık. Her maç elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Kagawa, ilk maçında 2 gol kaydettiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Shinji Kagawa'nın açıklamaları şöyle;

"Rüya gibi başlangıç oldu. Mükemmel bir maç oynadık. Takım arkadaşlarım da çok iyi bir performans sergiledi. Şimdi ise bir sonraki maça hazırlanacağım. Her maç elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bir sonraki maçta da Beşiktaş forması giyeceğim için çok mutluyum. İyi sonuçlar elde etmek için elimden geleni yapacağım. Bugünkü performansımdan dolayı da kendimi çok iyi hissediyorum."

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Shinji Kagawa'nın açıklamaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:25 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Shinji Kagawa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Antalyaspor'u Farkla Boğdu: 6-2 Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u 3-0 Yendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor'u Tek Golle Devirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 23:52:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Shinji Kagawa: "Rüya Gibi Bir Başlangıç Oldu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]