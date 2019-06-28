Shinzo Abe: Ticareti kısıtlayıcı önlemler kimseye fayda sağlamaz
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– Japonya Başbakanı Shinzo Abe, küresel ticari duruma yönelik endişelerini paylaşarak ticari ve jeopolitik risklerin arttığını söyledi ve "ticareti kısıtlayıcı önlemlerin kimseye fayda sağlamadığını" söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:26 Kaynak: DHA
– Japonya
Başbakanı Shinzo Abe
, küresel ticari duruma yönelik endişelerini paylaşarak ticari ve jeopolitik risklerin arttığını söyledi ve "ticareti kısıtlayıcı önlemlerin kimseye fayda sağlamadığını" söyledi.
Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nin ev sahipliğini yapan Abe, üye devletleri "özgür, adil ve ayrımcılık karşıtı ticareti desteklemek için güçlü bir mesaj vermeye" çağırdı.
Abe ayrıca, küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin iyileşme işaretleri göstermesine rağmen galip gelebileceği uyarısını yaptı. Abe, G20 ülkelerinin söz konusu riskleri ortadan kaldırma ve küresel kapsamda büyümenin elde edilebilmesi için mevcut politika araçlarını kullanma yönünde sorumluluklarının olduğunu hatırlattı.
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