Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nden Göl Manzarası

SHİZUİSHAN, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Shizuishan kentinde bulunan Shahu Gölü manzara alanını gösteren hava fotoğrafı, 28 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yang Zhisen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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