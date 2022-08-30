Kıdemli Akademisyen: Avustralya Medyasında Çin Hakkın da Çok Daha Fazla Ölçülü Haberler Çıkmalı

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nden Göl Manzarası - Son Dakika

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