SHLISSELBURG - Rusya'daki Oreshek Kalesi Orta Çağ'dan günümüze hala ayakta - Son Dakika
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SHLISSELBURG - Rusya'daki Oreshek Kalesi Orta Çağ'dan günümüze hala ayakta

01.06.2022 15:57

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oreshek Kalesi görselleri(Drone Rusya'nın St. Petersburg kentinin yakınında, Ladoga Gölü'ndeki Orekhovy Adası'nda inşa edilmiş Oreshek Kalesi Orta Çağ'dan günümüze hala ayakta kalmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oreshek Kalesi görselleri(Drone Rusya'nın St. Petersburg kentinin yakınında, Ladoga Gölü'ndeki Orekhovy Adası'nda inşa edilmiş Oreshek Kalesi Orta Çağ'dan günümüze hala ayakta kalmaya devam ediyor. Rusya ile İsveç arasında birçok çatışmaya sahne olan kale, iki ülke arasında arasında el değiştirmiştir. II. Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören kale bugün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır.

SHLISSELBURG - Rusya'daki Oreshek Kalesi Orta Çağ'dan günümüze hala ayakta
SHLISSELBURG - Rusya'daki Oreshek Kalesi Orta Çağ'dan günümüze hala ayakta
SHLISSELBURG - Rusya'daki Oreshek Kalesi Orta Çağ'dan günümüze hala ayakta
SHLISSELBURG - Rusya'daki Oreshek Kalesi Orta Çağ'dan günümüze hala ayakta

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Kaynak: AA

Petersburg, Orta Çağ, Drone, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SHLISSELBURG - Rusya'daki Oreshek Kalesi Orta Çağ'dan günümüze hala ayakta - Son Dakika


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