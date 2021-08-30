İki koç ve 5 oyuncu olarak hazır bir ekip ile yeni bir organizasyonun bünyesine girmek istediklerini açıklayan profesyoneller, organizasyonların kendilerine DM veya E-mail üzerinden ulaşabileceklerini söyledi.

Kaynak: Playerbros

Twitter, Espor, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika › Gamegar › SHN Espor takımından ayrılan oyuncular ve koçlar yeni organizasyon arıyor - Son Dakika

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