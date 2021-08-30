SHN Espor'un geçtiğimiz gün VALORANT kadrosu ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını duyurmuştuk.
Kadrodan ayrılan koç ve oyuncular Twitter'dan yeni bir organizasyon aradıklarını açıkladı.
İki koç ve 5 oyuncu olarak hazır bir ekip ile yeni bir organizasyonun bünyesine girmek istediklerini açıklayan profesyoneller, organizasyonların kendilerine DM veya E-mail üzerinden ulaşabileceklerini söyledi.
Takım Arayan Koç ve Oyuncuların İsimleri:
- Onur "alcoacH" Alkoç – oyuncu
- Furkan "DenV" Deniz Gürkan – oyuncu
- Mert "MerSa" Saatcı – oyuncu
- Mustafa "ibli5" Doğan – oyuncu
- Cem "Yato" Saat - oyuncu
- Engin "CEUS" Çelebi – koç
- Mustafa "Manur" Çakmanus – koç
Oyuncular ve koçlara gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.
Kaynak: Playerbros
Twitter, Espor, Gamegar, Son Dakika
Son Dakika › Gamegar › SHN Espor takımından ayrılan oyuncular ve koçlar yeni organizasyon arıyor - Son Dakika
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