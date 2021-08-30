SHN Espor takımından ayrılan oyuncular ve koçlar yeni organizasyon arıyor - Son Dakika
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SHN Espor takımından ayrılan oyuncular ve koçlar yeni organizasyon arıyor

30.08.2021 16:48
SHN Espor takımından ayrılan oyuncular ve koçlar yeni organizasyon arıyor

SHN Espor'dan ayrılan VALORANT profesyonelleri yeni organizasyon aradıklarını duyurdu.

SHN Espor'un geçtiğimiz gün VALORANT kadrosu ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını duyurmuştuk.

Kadrodan ayrılan koç ve oyuncular Twitter'dan yeni bir organizasyon aradıklarını açıkladı.

SHN Espor takımından ayrılan oyuncular ve koçlar yeni organizasyon arıyor

İki koç ve 5 oyuncu olarak hazır bir ekip ile yeni bir organizasyonun bünyesine girmek istediklerini açıklayan profesyoneller, organizasyonların kendilerine DM veya E-mail üzerinden ulaşabileceklerini söyledi.

Takım Arayan Koç ve Oyuncuların İsimleri:

  • Onur "alcoacH" Alkoç – oyuncu
  • Furkan "DenV" Deniz Gürkan – oyuncu
  • Mert "MerSa" Saatcı – oyuncu
  • Mustafa "ibli5" Doğan – oyuncu
  • Cem "Yato" Saat - oyuncu
  • Engin "CEUS" Çelebi – koç
  • Mustafa "Manur" Çakmanus – koç

Oyuncular ve koçlara gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

YORUMLAR
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Kaynak: Playerbros

Twitter, Espor, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar SHN Espor takımından ayrılan oyuncular ve koçlar yeni organizasyon arıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: SHN Espor takımından ayrılan oyuncular ve koçlar yeni organizasyon arıyor - Son Dakika
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