SHOEXPO İZMİR AYAKKABI VE ÇANTA FUARI BAŞLADI - Son Dakika
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SHOEXPO İZMİR AYAKKABI VE ÇANTA FUARI BAŞLADI

16.03.2022 14:19

İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı kapılarını açtı.

İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı kapılarını açtı. 2022 yılının trend olacak ayakkabı ve çantalarının ziyaretçilerle buluştuğu fuara 26 farklı ülkeden profesyonel satın almacılar katıldı.

İzmir'de Shoexpo- Ayakkabı ve Çanta Fuarı 48'İnci kez kapılarını açtı. Sektör profesyonellerini dört gün boyunca ağırlayacak olan etkinlikte kadın, erkek, çocuk ayakkabısı, çanta, deri konfeksiyon gibi ürün grupları sergileniyor. Adana, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya ve Manisa'dan yüze yakın firmanın katıldığı fuarda 26 farklı ülkeden profesyonel satın almacılar yer aldı. Fuarın açılış törenine CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve sektör temsilcileri katıldı. İzmir'de düzenlenen fuarlarla hem sanayicinin hem de üreticinin desteklendiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Geçtiğimiz yıl farklı sektörlerden, dünyanın dört bir yanında alıcılarla, sanayicimizi, üreticimizi buluşturduk. 2022 yılında hedefimizi büyüttük ve İZFAŞ'ın girişimleriyle 14 yeni fuarla, fuar sayımızı 31'e çıkardık. Ayakkabı sektöründe, ülke olarak dünyanın yedinci büyük üreticisiyiz. Fakat ihracat rakamlarında ilk 20'nin dışındayız. Shoexpo, sektörümüze, dünyadaki tasarım trendlerini takip edebileceği, katma değeri yüksek ürünlere yönelebileceği bir yepyeni bir ufuk açıyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN KÖKLÜ FUARLARININ TEMELİ BURADA ATILDI'

Shoexpo'nun Türkiye'de büyük çoğunluğunu KOBİ'lerin oluşturduğu, fuar deneyimi olmayan, ihracatla tanışmamış ayakkabı ve deri sektörü üreticilerine yepyeni bir kapı araladığını belirten Başkan Soyer, "Türkiye'de bir ilk olan projemizle, 40 işletmenin Shoexpo'ya ücretsiz katılımını sağlıyor ve uluslararası alıcılarla buluşturuyoruz. İhracat süreci ile ilgili bilgi paylaşımı ve desteği için kısa bir eğitim programı da uyguluyoruz. Türkiye'nin sektörde ikinci büyük şehri İzmir'de hem küçük üreticimizi ihracatla buluşturuyor hem de bu sayede ihracat rakamlarımızı büyütüyoruz. İzmir dünyanın en eski Expo'larından birini, yani doksan yıllık İzmir Enternasyonal Fuarı'nı düzenleyen bir şehir. Türkiye'nin ilk ve en köklü fuarlarının temelleri burada atıldı ve burada devam ediyor. Bu yıl düzenleyeceğimiz 31 fuarın her biri şehrimiz ekonomisine ciddi bir canlılık getirecek ve toplamda yüz binlerce ziyaretçiyi İzmir'e taşıyacak" dedi.

26 ÜLKEDEN SATIN ALMACI

Öte yandan Shoexpo'da Azerbaycan, Belarus, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Cezayir, Çekya, Ermenistan, Filistin, Fransa, Gana, Gürcistan, Irak, İspanya, İsrail, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kıbrıs, Kosova, Lübnan, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Ürdün, Yunanistan'dan gelecek profesyonel satın almacılar fuar katılımcıları ile görüşmeler gerçekleştirip, ihracat rakamlarına yansıyacak iş anlaşmalarına imza atacak.

SHOEXPO İZMİR AYAKKABI VE ÇANTA FUARI BAŞLADI
SHOEXPO İZMİR AYAKKABI VE ÇANTA FUARI BAŞLADI
SHOEXPO İZMİR AYAKKABI VE ÇANTA FUARI BAŞLADI

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Togo Cumhuriyeti, İhracat, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SHOEXPO İZMİR AYAKKABI VE ÇANTA FUARI BAŞLADI - Son Dakika
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