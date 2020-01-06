Shoigu, Türk ve İranlı yetkililerle Orta Doğu krizini görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Shoigu, Türk ve İranlı yetkililerle Orta Doğu krizini görüştü - Son Dakika

Shoigu, Türk ve İranlı yetkililerle Orta Doğu krizini görüştü

7 saat önce

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve İran Genelkurmay Başkanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Shoigu, Türk ve İranlı yetkililerle Orta Doğu krizini görüştü, System.String[]

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve İran Genelkurmay Başkanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Rusya Uluslararası Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Shoigu'nun Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Fidan ile ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Günü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Orta Doğu'daki gerginliğin azaltılması konusunda olası ortak eylemler hakkında görüştüğü bildirildi.

(İHA)

Orta Doğu, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran gerginliği sonrası ABD Kongresi'nden Trump'ın savaş yetkilerini sınırlama hamlesi
Ruhani'den Trump'ın "52 hedef" açıklamasına gönderme: 290 sayısını da unutmasınlar Son dakika: İranlı General Kasım Süleymani'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Washington Post: Süleymani suikastının arkasında Pompeo var

Son Dakika Haberleri
23:58 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu - Son Dakika
23:57 Deniz ulaşımına fırtına engeli - Son Dakika
23:56 DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ - Son Dakika
23:56 Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
23:55 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (7) - Son Dakika
23:43 Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 23:58:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Shoigu, Türk ve İranlı yetkililerle Orta Doğu krizini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]