Short Track EYOF 2021 aday kadro seçme kriterleri belirlendi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 2021 Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'ne katılmak üzere, short track branşı aday kadro seçme kriterlerini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2 erkek ve 2 kadın sporcunun Türkiye adına yarışacağı, 11-18 Aralık 2021 tarihlerinde Finlandiya'nın Vuokatti şehrinde düzenlenecek festivale katılma koşulları belirlendi.

01.07.2004 - 30.06.2006 tarihlerinde doğmuş sporcularda, federasyon tarafından düzenlenen ulusal yarışmalarda erkekler kategorisinde 500 metrede 00.44 saniye, 1000 metrede 1.31 saniye ve 1500 metrede 2.21 saniye, kadınlarda ise 500 metrede 00.47,5 saniye, 1000 metrede 1.39 saniye ve 1500 metrede 2.36 saniye derecelerini elde etme şartı aranacak.

Aday kadroya seçilen sporcular, yarışma öncesinde federasyonun değerlendirmesinin ardından asil kadroya geçiş sağlayacak.