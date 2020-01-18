Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları Kocaeli'de başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları Kocaeli'de başladı - Son Dakika Spor

Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları Kocaeli'de başladı

6 saat önce

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları, Kocaeli'de başladı.

Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları Kocaeli'de başladı, System.String[]

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları, Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 11 kulüpten 27'si kadın 70 sporcu katılıyor.

Ankara, Kocaeli ve Erzurum'dan turnuvaya katılan sporcular, senior, junior A, B, C ve D kategorilerinde dereceye girip, 3-5 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara, yarın düzenlenecek törenle madalyaları takdim edilecek.

Erzurum, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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