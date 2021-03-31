Short Track Federasyon Kupası-4 müsabakaları Kocaeli'de düzenlenecek

Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-4 müsabakaları, 9 Nisan Cuma günü Kocaeli'de başlayacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, lisanslı ve yeni sezon vizesi yapılmış kadın ve erkek sporcuların 11 kategoride mücadele vereceği organizasyon, 11 Nisan Pazar günü sona erecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek müsabakalara başvurular, 1 Nisan Perşembe günü sonuna kadar federasyonun web sitesi üzerinden yapılabilecek.