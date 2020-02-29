Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları başladı - Son Dakika

Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları başladı

7 saat önce

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları Kocaeli'de başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyona 34 kulüpten 52'si kadın, 94 sporcu katılıyor.

Ankara, Kocaeli, Erzurum ve Ardahan'dan turnuvaya katılan sporcular, junior E, F ve G kategorilerinde dereceye girmek ve nisan ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde edebilmek için mücadele veriyor.

Yarın sona erecek organizasyonda dereceye giren sporculara düzenlenecek törenle madalyaları takdim edilecek.

Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları başladı

Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:46 Kaynak: AA
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