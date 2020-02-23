Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika Spor

Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları Kocaeli'de yapılacak

6 saat önce

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen "Short Track Federasyon Kupası-4" yarışları, 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları Kocaeli'de yapılacak, System.String[]

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen "Short Track Federasyon Kupası-4" yarışları, 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenecek organizasyona, 34 kulüpten 54'ü kadın 99 sporcu katılacak.

Ankara, Kocaeli, Erzurum ve Ardahan'dan turnuvaya katılacak sporcular, junior E, F ve G kategorilerinde dereceye girmek ve 3-5 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara törenle madalyaları takdim edilecek.

28 Şubat, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:00 Kaynak: AA
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