Short Track Federasyon Kupası Yarışları Erzurum'da Yapıldı
19 dakika önce
- Short Track Federasyon Kupası yarışları Erzurum'da yapıldıERZURUM - Short Track Federasyon Kupası yarışları Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Yenişehir Buz Hokeyi Salonunda yapıldı.
- Short Track Federasyon Kupası yarışları Erzurum'da yapıldı
ERZURUM - Short Track Federasyon Kupası yarışları Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Yenişehir Buz Hokeyi Salonunda yapıldı.
15- 17 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenen Short Track Federasyon Kupası yarışmasına çok sayıda sporcu katıldı. Gerçekleşen yarışlar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi. Sporcuların ve ailelerin ilgi gösterdiği yarışmayla ilgili konuşan Short Track Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir, "Erzurum'da düzenlemiş olduğumuz federasyon 4 kupası Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak sporcularımızın seçimiyle ilgili. Bugüne kadar yaptığımız 4 yarışmanın ilk 8'ine giren sporcularımız 4-7 Nisan'da yine Erzurum'da yapacağımız Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklar. Bu yıl uluslararası yarışmaları biri eksik tamamladık. Short track olarak ciddi başarılar kazandık. Federasyon Kupası yarışlarına katılan bir sporcumuz şuanda Türkiye rekoru kırmıştır. Bu da bizim için çok önemli bir aşamadır. Son 8 ayda yaptığımız yarışlarda 7 adet Türkiye rekoru da kırılmış durumdadır. " dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:11 Kaynak: İHA
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