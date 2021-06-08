"Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim" kampları başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca (TBPF) organize edilen "Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim" kampı Kocaeli'de başladı.

TBPF Yönetim Kurulu üyesi Short Track Branş Sorumlusu Arif Karadağ, son 5-6 yıldır düzenlenen en geniş katılımlı kampı planladıklarını belirterek, olimpik kadronun yanı sıra A ve B milli takımları olarak katılım sağlandığını söyledi.

Karadağ, kampa 39 sporcu ve 6 antrenörle start verdiklerini aktardı.

Federasyonun milli sporculara büyük önem verdiğini dile getiren Karadağ, olimpiyat seçmeleri öncesi "sıfır rakımlı" kampın önemli olduğunu, bunun için tercihlerini Kocaeli'den yana kullandıklarını kaydetti.

Karadağ, 21 günlük Kocaeli kampının ardından bir hafta aranın ardından Erzurum'a gidip yüksek rakımda sporcuları tekrar kampa alacaklarını dile getirerek, yurt dışı kamp programıyla da sezona başlayacaklarını anlattı.

Milli takım, başantrenör Artur Sultangaliyev nezaretinde günde 6 saatlik antrenman programıyla çalışmalarını sürdürecek.