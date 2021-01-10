Short Track Milli Takımı, Polonya'ya gitti
10.01.2021 18:35
Short Track Milli Takımı, 22-24 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Polonya'ya hareket etti.
Short Track Milli Takımı, 22-24 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Polonya'ya hareket etti.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye'yi temsil edecek sporcularımız, Short Track Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamlamak ve şampiyonaya katılmak üzere yola çıktı. Kafilemize şimdiden başarılar diliyoruz." denildi.
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