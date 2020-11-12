Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı - Son Dakika

Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı

12.11.2020 14:42

- Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı Short Track Nene Hatun Kupası yarışları bugün Erzurum'da başladı.

- Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı

ERZURUM - Short Track Nene Hatun Kupası yarışları bugün Erzurum'da başladı. Erzurum Palandöken Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya 165 sporcu katıldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short Track yarışları Nene Hatun kupası adıyla Erzurum Palandöken Buz Hokeyi Salonu'nda bugün başladı. 100 erkek ve 65 kadının katıldığı turnuvada toplam 165 sporcu yer aldı. Kıyasıya yarışan sporcular birbirinden güzel görüntüler ortaya çıkarttı. Yarış sırasında düşen bazı minik sporcular ise gözyaşlarına engel olamadı. Erzurum'da düzenlenen yarışmaya Kocaeli, Ardahan, Ankara, Samsun ve Erzurum'dan birçok sporcu katıldı.

12 Kasım'da başlayan Nene Hatun kupası yarışları 15 Kasım'a kadar devam edecek.

Türkiye genelinden 165 sporcunun yarışmaya katıldığını belirten Türkiye Buz Pateni Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu, " Şu anda Short Track branşında Erzurum'da düzenlediğimiz yarışma Türkiye genelinde yapacağımız 6 yarışın ilki oldu. Yarışmaya 7 yaş üzeri sporcularımız katılıyor. 100 erkek 65 kadın sporcumuzla toplam 165 yarışmacımız var. 32 kulüp yarışmaya katılım sağladı. Bugün başlayan yarışlar 4 gün boyunca devam edecek. Pandemi nedeni durumuyla gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Türkiye genelinde düzenlediğimiz yarışmaya Ardahan, Kocaeli, Ankara ve Samsun gibi illerden katılım sağlandı. Erzurum'da olan yarışmamıza Nene Hatun ismini verdik. Burada başarı sağlayan sporcularımız Türkiye kupası adında başka yarışlara katılıyor" dedi.

Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı
Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı
Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı
Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı
Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı
Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı
Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı
Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı
Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı
Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı
Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı
Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı
Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı
Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı

Nene Hatun, Erzurum, Türkiye, Sporcu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Short Track Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum'da başladı - Son Dakika Spor


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