Short Track sporcuları buza indi - Son Dakika

Short Track sporcuları buza indi

Pandemi süreci ile birlikte antrenmanlarına ara veren Short Track sporcuları yeniden buza döndü.

Pandemi süreci ile birlikte antrenmanlarına ara veren Short Track sporcuları yeniden buza döndü.

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Salon sporları arasında bulunan, genel olarak hız tutkunlarının branş olarak seçmiş olduğu Short Track (Sürat pateni) alt yapısında bulunan ve yaşları 6 ila 14 arasında değişen sporcular çalışmalarına Erzurum 2000'lik Buz Pateni Kapalı Spor Salonunda Antrenör Elif Özden nezaretinde başladı.


Pandemi boyunca antrenmanlarını evlerinde sürdüren sporcular uzun bir aradan sonra buza inerek antrenmanlarına start verdi.


Türkiye Buz Pateni Federasyonu Short Track Alt Yapı Antrenörü Elif Özden, İHA'ya yaptığı değerlendirmede, "Dünyada ve Türkiye'de Covit-19 virüs salgını nedeniyle Türkiye geneli 13 Mart 2020 tarihinde tüm antrenmanlara ara verdik. Antrenmanlara devam etmeleri konusunda öğrencilerimize video konferansı yoluyla görüşmelerimizin yanı sıra kendilerine ayrıca video göndererek bulundukları yerde antrenman yapmalarını sağladık. Öğrencilerimizin yaşları küçük olduğu için sokağa çıkma yasağından dolayı yüz yüze antrenman yapamadık. Yasaklar kısmi de olsa kalktıktan sonra velilerimizin izni doğrultusunda öncelik olarak buz dışında sakatlıkları azaltmak amacıyla kara antrenmanları yapmaya başladık. Normalleşme sürecine girmemizin ardından kara antrenmanlarımızın yanı sıra buz içi antrenmanlara da başladık. Salonlara girişlerimizde öğrencilerimize geliş ve gidişlerde maske kullanma zorunluluğu söyledik. İletişim konusunda mesafe kurallarına uyuyorlar. Yakın temastan kaçınıyorlar. Genel olarak bireysel egzersizler yaptırıyoruz. Toplu egzersiz yapmaktan kaçınıyoruz" dedi.


Öğrenci velileri ve sporcular ise yeniden buzda çalışmalara başlamaktan dolayı büyük bir sevinç yaşıyor.


Sporcu velileri, "10 Marttan beri Covit-19 virüsü sebebiyle antrenmanlara ara verilmişti. Çocukların evlerinde antrenman yapmaları konusunda hocalarımız sağ olsunlar bizlere yardımcı oldular. Normalleşme sürecinin başlaması ile antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çocuklar mutlu olunca bizlerde onlarla mutlu oluyoruz" dedi.


Sporcular ise öğrenciler ise antrenörlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda evlerde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Uzun bir aradan sonra buzda olmak çok iyi. Ancak biraz alışma süreci yaşayacağız" dediler.


Sosyal mesafe kurallarına uyularak devam eden antrenmanlarda sporcular ısınma hareketlerinin ardından buzda güç ve taktik çalışması yapıyorlar. - ERZURUM

Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:22 Kaynak: İHA

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