Short Track Türkiye Şampiyonası Heyecanı Başlıyor
1 saat önce
Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2018 - 2019 sezonu faaliyet programında yer alan Short Track Türkiye Şampiyonası 5-7 Nisan tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek.
Türkiye
Buz Pateni Federasyonu 2018 - 2019 sezonu faaliyet programında yer alan Short Track Türkiye Şampiyonası 5- 7 Nisan
tarihlerinde Erzurum
'da düzenlenecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Yenişehir
İkibinlik Buz Pateni Salonunda düzenlenecek yarışlara 15 kulüpten 48 kadın, 59 erkek olmak üzere 8 kategoride toplam 107 sporcu katılacak.
Bugün düzenlenecek resmi antrenmanların ardından yarışlar yarın saat 08.00'de başlayacak.
Yarışmada dereceye giren sporcuların madalyaları ise 6 Nisan'da saat 19.30'da Arzen Park Düğün Salonunda düzenlenecek olan Short Track Ödül Töreni Gecesi'nde verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:06 Kaynak: AA
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