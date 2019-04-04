Son Dakika Haberleri: Short Track Türkiye Şampiyonası Heyecanı Başlıyor

Short Track Türkiye Şampiyonası Heyecanı Başlıyor

1 saat önce

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2018 - 2019 sezonu faaliyet programında yer alan Short Track Türkiye Şampiyonası 5-7 Nisan tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek.

Short Track Türkiye Şampiyonası Heyecanı Başlıyor, System.String[]
Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2018 - 2019 sezonu faaliyet programında yer alan Short Track Türkiye Şampiyonası 5- 7 Nisan tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Yenişehir İkibinlik Buz Pateni Salonunda düzenlenecek yarışlara 15 kulüpten 48 kadın, 59 erkek olmak üzere 8 kategoride toplam 107 sporcu katılacak.

Bugün düzenlenecek resmi antrenmanların ardından yarışlar yarın saat 08.00'de başlayacak.

Yarışmada dereceye giren sporcuların madalyaları ise 6 Nisan'da saat 19.30'da Arzen Park Düğün Salonunda düzenlenecek olan Short Track Ödül Töreni Gecesi'nde verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:06 Kaynak: AA

Yenişehir, 7 Nisan, Erzurum, Türkiye, Spor
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