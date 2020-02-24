Shota Arvaledze'den, Sörloth'a övgü - Son Dakika
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Shota Arvaledze'den, Sörloth'a övgü

6 saat önce

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Shota Arvaledze, bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth'u övdü.

Shota Arvaledze'den, Sörloth'a övgü, System.String[]

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Shota Arvaledze, bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth'u övdü. Arvaledze, golcü oyuncunun fotoğrafını sosyal medya hesabından "Geleceği parlak" notuyla paylaştı.


Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'dan iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı, ligde attığı 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan Alexander Sörloth'a bir övgü de bordo - mavili kulübün efsane futbolcusundan Shota Arvaledze'den geldi.


Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynanan maçta attığı iki golle takımına beraberliği getiren Sörloth, gol sayısını ise 19'a çıkararak, Shota Arvaledze'nin ardından bir sezonda bordo-mavili takımda en çok gol atan ikinci yabancı oyuncu olmuştu. 17 gollü Oscar Cardozo'yu geride bırakan Sörloth, gözünü ise bordo - mavili formayla 25 golle gol kralı olan ilk yabancı futbolcu olan Shota Arveladze'nin rekoruna dikmişti.


Özbekisat'ın Pakhtakor takımının teknik direktörü olarak kariyerini sürdüren Shota Arvaledze, bordo-mavili takımın golcü oyuncusu için tweet attı. Gürcü teknik adam, Norveçli oyuncunun fotoğrafını "Geleceği parlak" notuyla paylaştı. - TRABZON

Crystal Palace, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
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