Shota'dan 'Futbolcular çok kazanıyor' tartışmasına ilginç yorum: Zengin olsunlar ki kanser ilacı bulalım

48 yaşındaki Gürcü teknik adam Shota Arvaladze, Hollanda maçımız öncesi Fanatik Gazetesi'ne röportaj verdi. Shota, karşılaşma ve gündem hakkında önemli açıklamalar yaptı.

İşte Shota'nın açıklamalarından satır başları:

"VAN GAAL FARKLI HOCADIR"

AZ Alkmaar'da yardımcılığını yaptım. Ondan çok şey öğrendim, bir de üzerine para verdiler (Gülerek)! Van Gaal, diğer hocalara göre her şeyi daha farklı yapar. Oyuna bakışı, oyunu okuması... Maçtan önce, 'Bakın bunlar olacak' der ve hepsi de olur.

"BU KADAR KALİTELİSİNİ GÖRMEDİM"

Final gibi bir maç olacak. Burada önemli olan kötü ya da iyi oynamak değil, skoru almak. Milli Takım'ın puan alması gerekiyor. Karadağ ve Letonya karşısında kaybedilen 4 puan, işte burada karşımıza çıkıyor. Keşke 5 puan fark olsaydı, daha rahat çıksaydık. Türkiye'nin, rakibini yenecek kadro kalitesi var. Son 25 yıldır Türkiye'yi takip ediyorum ve bu kadar üst düzey takımlarda oynayan bir jenerasyon görmedim. Bu tip maçlarda herkesin iyi oynaması gerek. Hollanda çok çok iyi oynayan bir takım değil ama iyi bir hocaları var ve çok organizeler.

"HERKES KAZANSIN"

Kazansınlar, herkes kazansın ve zengin olsun. İnsanlar birbirine ve dünyaya yardımcı olsun. Daha iyi teknolojiye sahip olalım, iyi insan daha fazla olsun. Bu sayede kanserin ya da koronavirüsün ilacı bulunsun. Herkes fakir olduğunda bunlar olmaz. Zenginlik olsun ki, ülkelerde yatırım olsun