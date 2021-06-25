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Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak - Son Dakika

Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak

25.06.2021 21:14

Show Ana Haber Bülteni'nin başarılı sunucusu Ece Üner, kanal ile yollarını ayırma kararı aldı. Kanal D'ye transfer olacak Ece Üner reality şov programı sunacak.

NTV, CNN Türk ve Habertürk'te çalıştıktan sonra Ocak 2014'ten beri Show TV'ye transfer olan Ece Üner, 7 yılı aşkın sürenin ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı aldı.

KANAL D'YE TRANSFER OLDU

Haberlere yaptığı yorumlarla dikkat çeken Ece Üner, Kanal D'de reality şov programı sunacak. Yayın saati henüz kesinleşmeyen programın ağustos ortasında başlatılması planlanıyor.

"BAMBAŞKA BİR ŞEY YAPMAK İSTİYORUM"

Format konusunda Kanal D yönetimiyle uzlaşan Üner'in, yakın çevresine format ve içerikle ilgili şunları anlattığı öğrenildi: "Artık bambaşka bir şey yapmak istiyordum. Şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Müge Anlı ya da Didem Arslan Yılmaz'ın yaptığı gibi bir şey olmayacak. Yargı dağıtmayacağız. İnsanların hayatına dokunan, onlar için hak ve adalet arayan, onların yaralarını iyileştiren bir içerik olacak"

ECE ÜNER KİMDİR?

21 Temmuz 1981'de İstanbul'da doğan Ece Üner, bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Üner, kariyerine 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hem eğitim hayatına hem de stajyer olarak kariyerine başladı. 2003 Irak savaşı için yabancı haber çevirmeni olarak görev aldı. Bu dönemde Avrupa Birliği muhabiri oldu. Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu.

Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu.

6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı. Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından Ece Üner, 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devraldı.

Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak

Ece Üner, Show Tv, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak - Son Dakika Magazin


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