Show Dance Türkiye Şampiyonası Sporcu Listesi ve Programı - Son Dakika

19-20 Haziran 2021 tarihlerinde İzmir Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Gürdal Tosun Tiyatro Salonu'nda yapılacak olan Show Dance Türkiye Şampiyonası sporcu listesi ve programı aşağıda yayınlanmıştır.

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