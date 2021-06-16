Show Dance Türkiye Şampiyonası Sporcu Listesi ve Programı - Son Dakika

19-20 Haziran 2021 tarihlerinde İzmir Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Gürdal Tosun Tiyatro Salonu'nda yapılacak olan Show Dance Türkiye Şampiyonası sporcu listesi ve programı aşağıda yayınlanmıştır.
İlgililere duyurulur.
19 Haziran Cumartesi Programı 1. Oturumu için Tıklayınız...
19 Haziran Cumartesi Programı 2. Oturumu için Tıklayınız...
20 Haziran Pazar Programı için Tıklayınız...
Sporcu Listesi için Tıklayınız...
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GİRİŞ
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Kaynak: Habermetre
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