Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı - Son Dakika

Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı

06.04.2021 22:50
Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı, System.String[]

Show TV'nin geçtiğimiz hafta çarşamba akşamı yayınlanan ilk bölümüyle ekran macerasına başlayan 'Kırmızı Kamyon' dizisi yayından kaldırıldı. İlk bölümüyle reyting yarışının dışında kalan dizi haziran ayından itibaren yeniden yayınlanmaya başlanacak.

Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır'ın başrollerinde olduğu Kırmızı Kamyon dizisi geçen hafta ilk bölümüyle yayımlandı. Çarşamba akşamı izleyici ile buluşan dizi ilk bölümüyle reytinglerde ilk 10'da yer alamadı. Sadakatsiz, Kuruluş Osman gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya gelen Kırmızı Kamyon dizisi bu hafta ise yayımlanmadı.

HAZİRAN'DAN İTİBAREN SİLBAŞTAN YAYINLANMAYA BAŞLANACAK

10. Ev imzalı "Kırmızı Kamyon"un yayınına ara verildi. Kanal ve yapım şirketi karşılıklı anlaşıp dizinin haziran ayı itibariyle 1. bölümünden itibaren tekrar sil baştan yayınlanmasına karar verdi. Bu nedenle dizinin yeni bölümü bu hafta Show TV'nin yayın akışından çıkarıldı.

Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı

KIRMIZI KAMYON'UN KONUSU

Yapımcılığını 10. Ev'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un süpervizörlüğünde Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Osman Kaya oturuyor.

'Kırmızı Kamyon' itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatarak Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atacak. İtfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlike dolu maceralarını ve birbirlerine olan bağlarını anlatırken dram ve aksiyonu buluşturan bir yapım.

Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı
Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı
Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı

Kırmızı kamyon, Show Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • mehmet : kaldırılması ıyi olmus cast cok alakasız kısılerdı cast oturmamıstı yerıne yapım sırketı bu konu uzerıne de calsırsa ıyı olur Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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