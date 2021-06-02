Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Erkan Kolçak Köstendil gibi başarılı isimlerin paylaştığı Çukur, dört sezonun ardından final yapmaya hazırlanıyor.
Çukur'un büyük finali için heyecanlı bekleyiş sürerken dört sezon boyunca akıllara kazınan sahnelerden oluşan etkileyici bir tanıtım izleyiciyle buluştu. Çukur 7 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 131. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.
Dizinin büyük finaline geri sayım devam ederken Çukur'un akıllara kazınan replikleri ve unutulmaz sahnelerinden oluşan özel tanıtıma, dizinin hayranları tarafından oldukça ilgi gösterildi.
Son Dakika › Magazin › Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'dan final bölümü öncesi duygulandıran tanıtım - Son Dakika Magazin