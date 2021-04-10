Show TV'nin sevilen dizi Alev Alev'de 22 kişi koronaya yakalandı, çekimler durdu

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Show TV'nin en çok izlenen yapımları arasında yerini alan başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Cihangir Ceyhan'ın rol aldığı Alev Alev dizisinin setinde koronavirüs panik yaşandı.

DİZİNİN ÇEKİMLERİ DURDU

Sette yapılan Kovid-19 testleri sonucunda 22 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Dizinin çekimleri ise apar topar durduruldu.

DİZİ SETLERİNDEN PEŞ PEŞE KÖTÜ HABERLER GELİYOR

Son günlerde dizilerin setlerinden gelen koronavirüs haberleri artışa geçti. Geçtiğimiz hafta Maraşlı'nın setinde Burak Deniz'in koronaya yakalandığı öğrenilirken ayrıca Camdaki Kız dizisinin başrolü Feyyaz Şerifoğlu, Yasak Elma'da Eda Ece, Netflix için çekilen Pera Palas'ta Gece Yarısı setinde Hazal Kaya da korona olmuştu.

Sen Çal Kapımı dizisinin setinde 5 kişinin koronaya yakalandığı Gönül Dağı, Emanet, Kuruluş Osman setlerinde de vakalar çıktığı ifade edildi.