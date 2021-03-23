SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Saygın: Doğal gaz şebekesine hidrojen karışımı ithalat maliyetini azaltabilir

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın, Türkiye'nin doğal gaz şebekesinde yapılacak yüzde 5'lik hidrojen karışımın, yılda 2,5 milyar metreküp doğal gaz ithalat maliyetini ortadan kaldırılabileceğini bildirdi.

Saygın, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından, Bilkent Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi desteğiyle online ortamda gerçekleştirilen "Türkiye'nin Hidrojen Stratejisi" toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yeşil hidrojen kullanımının yaygınlaşması için en önemli unsurun üretim maliyetlerinin düşmesi olduğunu vurgulayan Saygın, "Küresel seviyedeki değerlendirmeler, maliyet rekabet gücünün üretilen yeşil hidrojenin kilogram başına yaklaşık 2-3 dolarlık seviyede olacağını gösteriyor."

Yenilenebilir enerji kaynak bazlı yeşil hidrojenin, enerjiyi son tüketen sektörlerin dönüşümünde önemli bir fırsat sağlayabileceğine işaret eden Saygın, şunları kaydetti:

"Doğal gaz şebekeleri, Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte ikisini temsil eden 53 milyon aktif kullanıcı başta olmak üzere, diğer sektörlerdeki taleple birlikte yıllık ortalama toplam 50 milyar metreküp doğal gazı ülkenin farklı noktalarına taşıyor. Türkiye'nin doğal gaz şebekesinde yapılacak yüzde 5'lik hidrojen karışımı, yılda 2,5 milyar metreküp doğal gaz ithalat maliyetini ortadan kaldırabilir. Türkiye'de fosil kaynaklı yakıtları en yoğun tüketen imalat, binalar, ulaşım ve doğal gaz sektörü gibi alanlarda 1,6 milyon ton yani 4,6 milyon ton eşdeğer petrol seviyesinde yeşil hidrojen potansiyeli bulunuyor. Türkiye'nin 2018'deki toplam nihai enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 5'i yeşil hidrojen ile ikame edilebilir."