Şi Cinping'in Myanmar ziyaretinde Kuşak ve Yol projesi ön planda - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Myanmar ziyaretinde Kuşak ve Yol projesi kapsamında çok sayıda anlaşmaya imza attı.?

Çin basınındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Şi, Güney Asya ülkelerinden Myanmar ziyareti çerçevesinde Myanmar lideri Aung Sang Suu Çii ile görüştü.

Çin'den Myanmar'a 19 yıl aradan sonra ilk kez devlet başkanı düzeyinde yapılan bu ziyarette, Pekin yönetiminin tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması için 2013'te başlattığı Kuşak ve Yol inisiyatifi kapsamında ticaret, yatırım, bölgesel iş birliği alanlarında çok sayıda anlaşma imzalandı.

Çin basınında anlaşmaların içeriği ve sayısına ilişkin detay yer almazken, Batılı kaynaklarda bu sayının 33 olduğu belirtildi.

Söz konusu inisiyatif kapsamında, Çin'in güneyini Hint Okyanusu'na demiryolu ile bağlamayı hedefleyen Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru (CMEC) projesinin hızlandırılması, iki ülke sınırında özel ekonomik bölge kurulması ve Yangon'da yeni bir şehir projesi inşa edilmesi için anlaşmaya varıldı.

Şi, görüşmede "Mevcut durumda Çin ve Myanmar ulusal kalkınmada yeni bir döneme girdi. İkili ilişkiler yeni kalkınma fırsatlarıyla karşı karşıya." ifadesini kullandı. ?

CMEC'in inşasının hızlandırılması ve tamamlanması gerektiğini vurgulayan Şi, "Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru'nun inşası iki tarafın Kuşak ve Yolu ortak inşasında en yüksek önceliğe sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Şi, tarafların, karayolu, demiryolu, elektrik ve iletişim şebekesi konusunda kapsamlı planlar uygulaması gerektiğine dikkati çekerek, ülkelerin kalkınma yolunda kendi tercih ettikleri rotaya saygı duyduğunu belirtti.

Myanmar'ın çıkarlarını savunmasını desteklediklerini kaydeden Şi, "Çin, Myanmar içi barış sürecinin teşvik edilmesini ve etnik uzlaşının uygulanmasını destekliyor, bu konuda olumlu rol oynamaya hazır." ifadelerini kullandı.

Myanmar lideri Suu Çii de Çin'in ikili ilişkilerde ve uluslararası arenada Myanmar'ı anladığını ve desteklediğinin altını çizerek, Pekin yönetiminin ülkesindeki "barış süreci"nde olumlu rol oynamaya devam etmesini umduklarını dile getirdi. ?

Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru?

Kuşak ve Yol'un Myanmar ayağı olarak inşa edilen CMEC, Çin'in Yünnan eyaletinden başlayarak Hint Okyanusu'na demiryoluyla ulaşmayı hedefliyor. ?

Çin ile Myanmar arasında inşa edilen ve uzunluğu bin 420 kilometreyi bulan ham petrol boru hattı 2013'te, doğal gaz boru hattı ise 2017'de devreye alınmıştı.?

Söz konusu boru hattı projelerinin tamamlanmasının ardından 2018'de fizibilite çalışmaları başlayan demiryolu hattı Yünnan'ın Kunming kentinden başlayarak Myanmar'ın güneydoğusunda Yangon, güneybatısında ise Arakan kentine bağlanacak. Trenlerin saatte 160 kilometre hızda gitmesine imkan tanıyacak demiryolu projesinin toplam uzunluğu bin 700 kilometre olacak.

Ayrıca koridor projesi kapsamında Myanmar'ın Hint Okyanusu'na çıkış kapısı olan Arakan eyaletindeki Kyaukphyu kasabasına özel ekonomi bölgesi adı altında "derin deniz limanı" ve "sanayi bölgesi" inşa edilecek. Derin deniz limanı projesi ve sanayi parkı yüzlerce hektarlık alanı kaplayacak. Limanın önemli bir lojistik merkez olması bekleniyor.

Söz konusu koridor projesiyle Pekin yönetimi, Güney Çin Denizi üzerinden Hint Okyanusu'na deniz yoluyla bağlanan Malakka Boğazı üzerinden katedilen mesafeyi kısaltırken, Hint Okyanusu üzerinden Çin- Hindistan rekabetini de yeni bir seviyeye taşıyacak.