Si-Mut Teknik, bilgilendirme seminerlerinin ilkini yaptı
27 dakika önce
Servo motor ve spindel tamiri alanında servis hizmeti veren Si-Mut Teknik, bilgi birikimini sektörle paylaşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:28
Servo motor ve spindel tamiri alanında servis hizmeti veren Si- Mut
Teknik, bilgi birikimini sektörle paylaşıyor. Kullanımdan kaynaklanacak hataları aza indirerek bu alanda oluşabilecek ithalatı kısmayı hedefleyen Si-Mut Teknik, bilgilendirme seminerlerini sürdürecek.
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