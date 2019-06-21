Son Dakika Haberleri: Si-Mut Teknik, bilgilendirme seminerlerinin ilkini yaptı
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Si-Mut Teknik, bilgilendirme seminerlerinin ilkini yaptı

27 dakika önce

Servo motor ve spindel tamiri alanında servis hizmeti veren Si-Mut Teknik, bilgi birikimini sektörle paylaşıyor.

Si-Mut Teknik, bilgilendirme seminerlerinin ilkini yaptı, System.String[]
Servo motor ve spindel tamiri alanında servis hizmeti veren Si- Mut Teknik, bilgi birikimini sektörle paylaşıyor. Kullanımdan kaynaklanacak hataları aza indirerek bu alanda oluşabilecek ithalatı kısmayı hedefleyen Si-Mut Teknik, bilgilendirme seminerlerini sürdürecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:28 
mut, Ekonomi
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