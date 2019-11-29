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SİAD'dan fuara davet

6 saat önce

Sinoplu İş Adamları Derneği(SİAD) Sinop Şubesi Yönetimi Gerze'de bir toplantı düzenleyerek 19-22 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan fuarla ilgili tanıtım ve bilgilendirmelerde bulundu.

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Sinoplu İş Adamları Derneği(SİAD) Sinop Şubesi Yönetimi Gerze'de bir toplantı düzenleyerek 19-22 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan fuarla ilgili tanıtım ve bilgilendirmelerde bulundu.


Gerze'de ilk defa yapılan toplantıya SİAD'a yeni üye olan Gerzeli iş adamları da iştirak ederken toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan V. Yılmaz Öz tanışmak, kaynaşmak ve 19-22 Aralıkta İstanbul'da yapılacak olan fuara davet etmek için Gerze'de olduklarını söyledi. Öz, bir yıl önce SİAD Şubesinin Sinop'ta kurulduğunu burada ki temel amacın İstanbul ve Sinoplu iş adamlarını bir araya getirerek, il ve ilçelerdeki ticari faaliyetlere daha fazla nasıl katkı sağlama bir düşüncesi olduğunu kaydetti. - SİNOP

İstanbul, Aralık, Sinop, Gerze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:03 Kaynak: İHA
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