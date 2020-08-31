Şiar'ın yaşayamadığı mutluluğu mahallesindeki çocuklara yaşattılar - Son Dakika

Şiar'ın yaşayamadığı mutluluğu mahallesindeki çocuklara yaşattılar

Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın darp edilerek yakılan evde ölümüne neden olunmasının ardından olaydan etkilenerek bir hayırseverin kendilerine imkan sağlamasıyla birlikte Antalya'dan harekete geçen çift, Şiar'ın yaşadığı mahallede bulunan çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine çeşitli...

Şiar'ın yaşayamadığı mutluluğu mahallesindeki çocuklara yaşattılar, System.String[]

Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın darp edilerek yakılan evde ölümüne neden olunmasının ardından olaydan etkilenerek bir hayırseverin kendilerine imkan sağlamasıyla birlikte Antalya'dan harekete geçen çift, Şiar'ın yaşadığı mahallede bulunan çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine çeşitli hediyeler dağıttı. Şiar'ın yaşayamadığı mutluluğu sokaktaki arkadaşları ve yakın çevresine yaşatmayı amaçladıklarını belirten Berrak Kelemençe, "Şiar'ın sesini duyamadık ve çok geç kaldık ama onun için bir şeyler yapmak istedik" dedi.

Müge Anlı'nın programında, geçtiğimiz Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyası gündeme taşınmıştı. Küçük çocuğun annesi G.A., canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulundu. Anne G.A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi.

İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne G.A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili yapılan incelemede Şiar'ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K.'nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan anne G.A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K., polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'dan yola çıkarak Şiar'ın öldürüldüğü eve geldiler

Şiar'ın ölümünden etkilenen hayırsever bir vatandaşın kendilerine sağladığı imkanlar doğrultusunda Antalya'nın Finike ilçesinden yola çıkan Engin ve Berrak Kelemençe çifti, Şiar Kılıç'ın yaşadığı Kocaali ilçesi Karşı Mahallesi'ne geldi. Burada öncelikle Şiar Kılıç'ın öldürüldüğü eve gelen Kelemençe çifti daha sonrasında mahallede bulunan çocukları sevindirebilmek adına getirdikleri çeşitli hediyeleri dağıttılar. Mahallede hediyelerini alan çocuklar ise, "Lütfen çocukları katletmeyin, tecavüz etmeyin, öldürmeyin ve çocuklar sevilsin. Biz çocuğuz, bizi lütfen üzmeyin ve öldürmeyin" söylemleri ile adeta yürekleri dağladılar.

"Şiar'ın sesini duyamadık ve çok geç kaldık"

Şiddetin sesini duyurmaya geldiklerini belirten Berrak Kelemençe, "Biz uzun bir yoldan geliyoruz Şiar Kılıç için, Finike'den yola çıktık ve buralara kadar geldik. Şiar'ın maalesef ki katledildiği evin önündeyiz, Şiar'ın sesini duyamadık ve çok geç kaldık ama onun için bir şeyler yapmak istedik. Anne vicdanı ile bir şeyler yapmak isteyen bir hayırsever bizi buralara kadar getirdi. Öncelikle Allah ondan bin kere razı olsun. Bizim burada olmamızın sebebi Şiar Kılıç ve onun hayrına yapabileceğimiz ne varsa, çocukları sevindirebilmek. Şiddetin sesini duyurmaya geldik ve kimsenin susmamasını istiyoruz artık. Şiar'ın annesinin söylemlerine göre bir top, toplu bir çorap ile forma istemiş. ve aç ölmüş bu yüzden buradayız, şimdi mahalledeki arkadaşlarını sevindirmek istiyoruz, onlara top, oyuncak ve bu gece tok uyumaları için hediyelerimiz var onları dağıtacağız" dedi.

Şiar'ın acı ölümü tüm Türkiye'yi yaraladı

Karşı Mahalle Muhtarı Erson Akkuş ise, "Şiar'ın acı ölümü bizleri olduğu gibi tüm Türkiye'yi yaraladı. Katillerin bulunması aslında tabii ki sevindirici ama içimizde buruk bir sevinç var. Katiller bulundu adalette yerini buldu. Şiar'ın acı ölümünden etkilenen hayırsever vatandaşlarımız mahallemizde bulunan çocuklara ve durumu iyi olmayan vatandaşlara yardımda bulunmak istediler. Şu ana kadar bir kısmını dağıttık. Dağıtamadıklarımızı ben muhtarlık makamına aldım nasip olursa ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğim" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya, Antalya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 16:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şiar'ın yaşayamadığı mutluluğu mahallesindeki çocuklara yaşattılar - Son Dakika

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