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Sibel Can Almanya'da konser verdi

6 saat önce

Şarkıcı Sibel Can, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.

Sibel Can Almanya'da konser verdi, System.String[]

Şarkıcı Sibel Can, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.

Maritim Hotel'de sahne alan şarkıcının konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Can seyircileri seslendirdiği hüzünlü şarkılarla duygulandırırken, hareketli parçalarla da coşturdu.

Eski ve yeni albümlerinden sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Sibel Can, konser sonunda uzun süre alkışlandı.

Sibel Can, Almanya, Köln, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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