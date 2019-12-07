Sibel Can Almanya'da konser verdi
6 saat önce
Şarkıcı Sibel Can, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:53 Kaynak: AA
Şarkıcı Sibel Can, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.
Maritim Hotel'de sahne alan şarkıcının konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Can seyircileri seslendirdiği hüzünlü şarkılarla duygulandırırken, hareketli parçalarla da coşturdu.
Eski ve yeni albümlerinden sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Sibel Can, konser sonunda uzun süre alkışlandı.
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