Sibel Can'dan flaş Karahan C¸antay hamlesi!

Sanatçı Sibel Can'ın 1998 yılında Karahan C¸antay'la, Londra'da c¸ekilen fotogˆrafları uzun yıllar konuşulmuştu.

TÜRKİYE'Yİ TERK ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Yas¸ananlar sonrası Karahan C¸antay, 2000 yılında Tu¨rkiye'yi terk etmek zorunda kalmıs¸tı. Tayland'da matematik öğretmenliği yapan Karahan Çantay'ın geçirdiği motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirmesi sevenlerini üzdü.

48 yaşındaki Çantay'ın cenazesinin Türkiye'ye nakledilmesi için çalışmalara başlandı.& ;Karahan Çantay'ın memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

SİBEL CAN VE KARAHAN ÇANTAY OLAYI NEDİR?

Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken 'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilmişti. Sibel Can ile ilk tanışması final gecesi olmuştu. Tacını giydiren Sibel Can'ın daha sonra bir klibinde oynadı, televizyon dizisi çekti.





Sibel Can'la arasında bir ilişki olduğu iddia edilen Karahan Çantay'ın aynı zamanda Sibel Can'ın Hakan Ural'la evliliğinin bitmesinin de sebebi olarak gösteriliyordu. Sibel Can ve Karahan Çantay'ın Londra'da çekilen fotoğrafları uzun yıllar konuşulmuştu.



