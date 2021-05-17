Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme - Son Dakika

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme

17.05.2021 11:06
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme, System.String[]

Göcek'te teknede birlikte tatil yaparken görüntülenen Emir Sarıgül ve Sibel Can, aşk yaşadıklarını her fırsatta yalanlarken; Sarıgül'ün eski sevgilisi Buket Aydın'dan, sosyal medyadan bir gönderme geldi. Aydın'ın, "Kişinin kalitesini kendisinin belirlemesi muazzam bir adalet" sözünü paylaşması çifte gönderme olarak yorumlandı.

Son olarak sunucu Buket Aydın ile aşk yaşayan iş insanı Emir Sarıgül, ünlü sanatçı Sibel Can ile Göcek'te yakalandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğraf karesi sonrası Emir Sarıgül'den geçtiğimiz aylarda ayrılan sunucu Buket Aydın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

EMİR SARIGÜL VE SİBEL CAN YAKALANDI

Siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün iş adamı oğlu Emir Sarıgül, bir dönem ünlü sunucu Buket Aydın ile aşk yaşadı. Uzun süre birlikte olan çift, mart ayında ani bir kararla ilişkilerini noktaladı. Aydın'dan sonra Sibel Can ile yakınlaşan Emir Sarıgül, aşk iddialarını kesin bir dille yalansa da geçtiğimiz gün birlikte görüntülendiler.

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı sonrası Buket Aydın'dan olay gönderme

SARIGÜL VE CAN'A GÖNDERME Mİ YAPTI?

Biten ilişkisi hakkında Snob Magazin'e açıklama yapan Buket Aydın, "Konuşmak istemiyorum. Emir Bey ile olan ilişkimi mart sonunda işlerim nedeniyle sonlandırmak zorunda kaldım. Artık işimle gündeme gelmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Aydın bunun ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Aydın'ın Instagram hesabının hikaye kısmından "Kişinin kalitesini kendisinin belirlemesi muazzam bir adalet" yazılı bir paylaşım yapması Emir Sarıgül ve Sibel Can'a gönderme olarak yorumlandı.

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı sonrası Buket Aydın'dan olay gönderme
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı sonrası Buket Aydın'dan olay gönderme
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme

Emir Sarıgül, Buket Aydın, Sibel Can, Aydın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (7)
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