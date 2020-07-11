Sibel Can geri sayıma başladı

Ünlü sanatçı Antalya'da iki gün üst üste konser verdi.
Ünlü sanatçı Antalya'da iki gün üst üste konser verdi. Sueno Hotels Beach Side ve Sueno Hotels Deluxe Belek'te sahneye çıkan Can, şimdilerde yeni albümünü sevenleriyle buluşturmak için gün sayıyor. "Hayat" adlı çalışma, Kurban Bayramı'nda çıkacak.
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11.07.2020 08:53:52. #1.13#
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