Koronavirüs salgınının da ağır seyrettiği Amerika'ya artık gitmek istemeyen Can, oradaki emlakçısıyla irtibata geçerek evini satışa çıkarmasını istedi.
Koronavirüs salgınının da ağır seyrettiği Amerika'ya artık gitmek istemeyen Can, oradaki emlakçısıyla irtibata geçerek evini satışa çıkarmasını istedi. Can ayrıca uzun bir süre yurtdışına çıkmama kararı aldı.
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7.06.2020 13:46:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sibel Can Miami'deki evini satıyor - Son Dakika