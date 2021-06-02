Sibel Can tangalı yakalanmıştı! O fotoğraflar aylarca konuşulmuştu... - Son Dakika

Sibel Can tangalı yakalanmıştı! O fotoğraflar aylarca konuşulmuştu...

Ünlü sanatçı Sibel Can yıllar sonra ilk defa, Emir Sarıgül'le çıktığı turnede bikinili olarak objektiflere yansıdı. Fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Can, 2006 yılında Bodrum tatilinde tangalı objektiflere takılmıştı. Şarkıcının tangalı fotoğrafları aylarca konuşulmuştu.

Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu!
Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor


Can, son olarak 2017 yılında Çeşme'de beyaz bikinisiyle görüntülenmişti. Sanat dünyasının çok konuşulan isimleri arasında yer alan ünlü sanatçı Sibel Can'ın Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le Bodrum'da görüntülenmesi, günlerce magazin gündeminde en üst sıralarda yer aldı. Geçtiğimiz haftalarda tek kare olarak objektiflere yansıyan yat tatilinden yeni kare geldi.



YILLAR SONRA İLK KEZ


Hem koronavirüs salgını hem de iş yaşamının stresini Marmaris'te Sarıgül'le birlikte atan Sibel Can, tatilde çekilen yeni fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından yıllar sonra ilk kez bikinili olarak objektiflere yansımış oldu.



Bikinili görüntü vermemek için yıllardan bu yana gazetecilerden köşe bucak kaçan Sibel Can, son tatilinde siyah bikinisiyle fotoğraf karelerine yansıdı. Ünlü şarkıcı, son olarak 2017 yılında Ege turnesi kapsamında konser vermek üzere gittiği Çeşme'de beyaz bikinisiyle fotoğraflanmıştı. Can, o tarihin ardından bir daha bikiniyle görüntülenmedi.



2 ay sonra 51 yaşında girecek şarkıcının son fotoğraflarında sporu bıraktığı ve formunu korumaktan uzak bir görüntü verdiği izlendi. Sibel Can, bir süreden bu yana Kanal D ekranlarında Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'la birlikte "Şarkılar Bizi Söyler" adlı programla izleyici karşısına çıkıyor.


İşte Sibel Can'ın yıllar önce Bodrum tatilinde çekilen tangalı fotoğrafları...




Emir Sarıgül, Sibel Can, Bodrum, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:17 

Son Dakika Magazin Sibel Can tangalı yakalanmıştı! O fotoğraflar aylarca konuşulmuştu... - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:24 Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:16 TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:05 Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:54 Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu 10:43 Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu 10:43 Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek 10:36 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor 10:30 Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu
Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu!
11:26
Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı
11:24
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor
11:23
TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
11:16
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
11:12
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak
11:11
Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
11:07
Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı
11:05
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
11:03
Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu
10:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 11:33:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sibel Can tangalı yakalanmıştı! O fotoğraflar aylarca konuşulmuştu... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]