Sibel Can tangalı yakalanmıştı! O fotoğraflar aylarca konuşulmuştu...

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Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı

Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor