Son Dakika Haberleri: Sibel Can tatilcileri coşturdu
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Sibel Can tatilcileri coşturdu

36 dakika önce

Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren Sibel Can yaptığı danslarla büyük alkış topladı.

Sibel Can tatilcileri coşturdu, System.String[]
Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren Sibel Can yaptığı danslarla büyük alkış topladı.

Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren Sibel Can hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Şarkılarını söylerken izleyicileriyle de şakalaşan Sibel Can 'Al beni de yanına' şarkısında İspanyol dansı etti. Dansıyla büyük beğeni toplayan ünlü sanatçının giydiği fıstık yeşili İspanyol kollu elbisesi de dikkatlerden kaçmadı. Şarkılarına orkestra üyeleri eşlik ederken ünlü sanatçı danslarıyla da mest etti. Konser sonrası Sibel Can hayranları sanatçıyı yakından görmek için uzun süre kulis kapısında bekledi. - MUĞLA
Sibel Can, Bodrum, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:35 Kaynak: İHA
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