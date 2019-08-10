Son Dakika Haberleri: Sibel Can tatilcileri coşturdu
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Sibel Can tatilcileri coşturdu

1 saat önce

Sibel Can tatilcileri coşturduMUĞLA - Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren Sibel Can yaptığı danslarla büyük alkış topladı.

Sibel Can tatilcileri coşturdu
MUĞLA - Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren Sibel Can yaptığı danslarla büyük alkış topladı.
Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren Sibel Can hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Şarkılarını söylerken izleyicileriyle de şakalaşan Sibel Can 'Al benide yanına' şarkısında İspanyol dansı etti. Dansıyla büyük beğeni toplayan ünlü sanatçının giydiği fıstık yeşili İspanyol kollu elbisesi de dikkatlerden kaçmadı.
Şarkılarına orkestra üyeleri eşlik ederken ünlü sanatçı danslarıyla da mest etti. Konser sonrası Sibel Can hayranları sanatçıyı yakından görmek için uzun süre kulis kapısında bekledi.
Sibel Can, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:53 Kaynak: İHA
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