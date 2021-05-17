Son Dakika › Magazin › Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün yeni fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika Magazin

Survivor 2021'de aile ödülünde gözyaşları sel oldu! Geriden gelen takım oyunu kazandı

Meteoroloji'den 36 il için uyarı! Şemsiyeleri hazırlayın kuvvetli yağmur geliyor

Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı