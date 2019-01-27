Son Dakika Haberleri: Sibel İnci Memiş, Stk Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Sibel İnci Memiş, Stk Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

56 dakika önce

Erzurum Valisi Okay Memiş'in eşi Sibel İnci Memiş, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ile bir araya geldi.

Sibel İnci Memiş, Stk Temsilcileriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Erzurum Valisi Okay Memiş'in eşi Sibel İnci Memiş, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ile bir araya geldi.

Valilik konutunda düzenlenen toplantıya Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, Gönüllü Anneler Derneği Başkanı İnci Azak, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilcisi Fatime Alkan, Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin, Eğitim ve Meslek Edindirme Derneği Başkanı Ayşe Gürcan, Erzurum Kadın ve Gençleri Destekleme Derneği Ayfer Kayacı, Tüketiciyi Koruma Derneği Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli ve Erzurum Öğretilebilir Çocuklar Okulunu ve Öğrencilerini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Saniye Eğilmez katıldı.

Sibel İnci Memiş, kentte faaliyet gösteren, topluma yararlı işler yapan sivil toplum teşkilatlarıyla sürekli temas halinde olacaklarını belirterek, her fırsatta görüş alışverişi yapmayı istediğini belirtti.

Memiş, sivil toplum kuruluşlarının gönüllülük esasına dayanan yapılar olduğunu belirterek, sosyal ve kültürel dayanışmayı pekiştiren bu gibi girişimlerin yanında olduklarını ifade etti.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı ise düzenlenen toplantının yürüttükleri çalışmalar konusunda kendilerine moral ve motivasyon sağladığını belirterek, sivil toplum kuruluşlar konusundaki duyarlılığından dolayı Sibel İnci Memiş'e teşekkür etti.

Toplantı değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Yaşam
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