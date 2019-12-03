Sibel Kekilli'den yeni proje

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Kekilli, filmde genç kızları terör örgütüne çekmeye çalışan bir kadını oynaması hakkında "Böyle insanlara hiçbir anlayış gösteremem ancak bunu neden yaptıklarını anlamak istiyorum" dedi.



Kekilli ayrıca günlük hayatta hep "Nerelisin" şeklinde ayrımcı sorulara muhatap kaldığını söyledi.