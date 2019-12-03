Sibel Kekilli'den yeni proje
6 saat önce
Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Kekilli, filmde genç kızları terör örgütüne çekmeye çalışan bir kadını oynaması hakkında "Böyle insanlara hiçbir anlayış gösteremem ancak bunu neden yaptıklarını anlamak istiyorum" dedi.
Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Kekilli, filmde genç kızları terör örgütüne çekmeye çalışan bir kadını oynaması hakkında "Böyle insanlara hiçbir anlayış gösteremem ancak bunu neden yaptıklarını anlamak istiyorum" dedi.
Kekilli ayrıca günlük hayatta hep "Nerelisin" şeklinde ayrımcı sorulara muhatap kaldığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:52
ABD Savunma Bakanı Esper: YPG'nin 'terör örgütü' olarak tanınmasını desteklemem +18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi Can Yaman'dan "Bu dünyadan olduğunu kanıtlar mısın" diyen kadına cevap: Arka odaya geçelim