Son Dakika Haberleri: Sibel Kekilli'den yeni proje
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Sibel Kekilli'den yeni proje

6 saat önce

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Kekilli, filmde genç kızları terör örgütüne çekmeye çalışan bir kadını oynaması hakkında "Böyle insanlara hiçbir anlayış gösteremem ancak bunu neden yaptıklarını anlamak istiyorum" dedi.

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Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Kekilli, filmde genç kızları terör örgütüne çekmeye çalışan bir kadını oynaması hakkında "Böyle insanlara hiçbir anlayış gösteremem ancak bunu neden yaptıklarını anlamak istiyorum" dedi.


Kekilli ayrıca günlük hayatta hep "Nerelisin" şeklinde ayrımcı sorulara muhatap kaldığını söyledi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:52 
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