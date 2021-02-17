Sibel Kekilli en sıradışı filmde - Son Dakika

Sibel Kekilli en sıradışı filmde

17.02.2021 10:01
Sibel Kekilli en sıradışı filmde, System.String[]

'YORUCU BİR ÇEKİMDİ'Türk asıllı Alman aktris Sibel Kekilli, rol aldığı "Shutdown" isimli filmde bir ilke imza attı.

'YORUCU BİR ÇEKİMDİ'

Türk asıllı Alman aktris Sibel Kekilli, rol aldığı "Shutdown" isimli filmde bir ilke imza attı. Deutsche Welle'nin haberine göre Kekilli, komedi türünde çekilen filmde oyunculuğunu sadece video konferans üzerinden sergiledi. Alman haber ajansı dpa'nın konuya dair sorularını yanıtlayan 40 yaşındaki sanatçı, böyle bir çekimin "sonunda çok yorucu olduğunu" ifade etti.

KORONAVİRÜS SALGINIYLA İLGİLİ Yönetmenliğini Wolfgang Panzer'in yaptığı film, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir sene önce yaşanan ilk kısıtlama dönemini konu ediyor. Kekilli'nin söz konusu filmde canlandırdığı Sarah isimli etkinlik organizatörü, işsiz kaldığı için evlere yiyecek servisi yapan bir şirket kurmak istiyor ancak bu, ayrıldığı erkek arkadaşı yüzünden hiç de kolay olmuyor.

İNTERNETBAĞLANTISI YÜZÜNDEN SORUNLAR DA YAŞANDI

Sibel Kekilli ve filmde eski erkek arkadaşını oynayan aktör Kostja Ullmann, Münih, Chiemgau ve İsviçre'de çekilen filmde birbirlerini sadece ekrandan görmüş. Çekimler sırasında yönetmenin isteklerini oyunculara sadece dijital yoldan aktardığı ve zaman zaman internet bağlantısındaki sıkıntılar nedeniyle büyük sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

NEREDE YAYINLANACAĞI BELLİ DEĞİL

Filmin bu şekilde çekilmiş olmasını "olağan bir delilik" olarak nitelendiren Kekilli'nin başrolde olduğu ve tüm oyuncuları sadece video konferans yaparken gösteren 85 dakikalık "ekran filmi"nin nerede, ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak Wolfgang Panzer için işin en zorlu kısmı yeni başlıyor: sayısız görüntünün filme dönüştürüleceği post prodüksiyon aşaması.

'HEYECAN VERİCİ DENEYİM'

Yönetmen tüm zorluklarına rağmen, film çekiminin böylesi yeni bir şeklini denediği için memnun. Panzer yaşadığı deneyimi, "Bu heyecan verici bir deneydi" diyerek ifade ediyor.

'KISITLAMALARIN BİTECEĞİ GÜNÜ İPLE ÇEKİYOR'

Sibel Kekilli  ise normal hayatta, prensip olarak destekliyor olsa da, pandemi kısıtlamalarının sona ereceği günü iple çektiğini belirtiyor. Kısıtlamalarla ilgili olarak, "Dünyam gerçekten küçüldü" diyen  Hamburglu sanatçı,  en çok kafelere gitmeyi, seyahat etmeyi, sanatı, sinemayı ve kültürü özlediğini dile getiriyor ve ekliyor: "Bunların hepsi eksik ve yaşam daha soğuk, dar ve yalnız bir hale geldi"

Sibel Kekilli en sıradışı filmde

Sibel Kekilli, Alman, Film, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sibel Kekilli en sıradışı filmde - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: Kılıçdaroğlu'nun "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" demesi provokasyondur Masumlar Apartmanı'nda Safiye ile Naci'nin buluşması sosyal medyada gündem oldu "Yapamazsın" dediler, kurduğu kaz çiftliğinde şimdi taleplere yetişemiyor İstanbul'u etkisi altına alan kar, eziyete dönüştü! Trafik yoğunluğu %70'i geçti Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütünü bitirecek strateji de var 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti Koronavirüs aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin'den korkutan sözler: Salgın 10 yıl bizimle kalacak Hanife Gürdal eşinden boşanma sebebini gözyaşları içinde anlattı
Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, fırtına, çığ ve zirai don Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, fırtına, çığ ve zirai don         
10:02
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Önlemler ne zaman gevşer?" sorusuna yanıt: Kararları biz değil, Bilim Kurulumuz veriyor         
09:41
Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısı: Bugün ülkemizde üretimi mümkün değil Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısı: Bugün ülkemizde üretimi mümkün değil         
09:29
Üç kalecisi koronavirüse yakalanan Trabzonspor'da Başakşehir maçında kaleyi Kağan Moradaoğlu koruyacak Üç kalecisi koronavirüse yakalanan Trabzonspor'da Başakşehir maçında kaleyi Kağan Moradaoğlu koruyacak         
09:11
Marketlerde yeni dönem! Nüfus ve satış sınırlandırılması gündemde Marketlerde yeni dönem! Nüfus ve satış sınırlandırılması gündemde         
09:09
Karın etkili olduğu İstanbul'da duyulan gök gürültüsü tedirginlik yarattı! Uzmanlar nedenini açıkladı Karın etkili olduğu İstanbul'da duyulan gök gürültüsü tedirginlik yarattı! Uzmanlar nedenini açıkladı         
08:04
Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı         
00:33
Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu         
20:30
Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi         
20:21
Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor         
20:00
Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü         
19:28
Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu         
18:55
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş         
16:56
Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist         
16:48
Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı         
15:58
Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı         
14:13
Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 10:15:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sibel Kekilli en sıradışı filmde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei