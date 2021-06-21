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Sibel Koçan cinayetine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sibel Koçan cinayetine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

21.06.2021 21:59

Ataşehir'de Sibel Koçan'ın ölümüyle sonuçlanan 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetine ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ataşehir'de Sibel Koçan'ın ölümüyle sonuçlanan 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetine ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ataşehir'de SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmüş, gaspçılar Koçan'ın elindeki 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı alarak kaçmıştı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgusu tamamlanan 6 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı. E.V. isimli şüpheli ise, "silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta işyerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, şüpheliyi sevk edildiği suçlardan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

NE OLMUŞTU?

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak'ta 15 Haziran saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Sibel Koçan (41) bankadan para çekerek, personelin maaşını ödemek üzere holding binasının önüne geldi. Koçan, bu sırada kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradı. Elinde bulunan para dolu çantayı vermemek için uzun uğraşlar veren kadın, saldırganların silahını ateşlemesi sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Sibel Koçan'a yardım etmeye çalışan Aydın M. kolundan yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, hızla olay yerinden kaçtı. Olaydan kısa bir süre sonra Sibel Koçan'ın eski eşi ve holdingin ortağı Süleyman A. ise 32. kattan atlayarak intihar etti. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma sürüyor.

(Gamze Erdemir/ İHA)

Sibel Koçan cinayetine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Sibel Koçan cinayetine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Sibel Koçan cinayetine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Sibel Koçan cinayetine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Münir Karaloğlu, Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sibel Koçan cinayetine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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