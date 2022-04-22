Sibel Köksal'ın katiline 22 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sibel Köksal'ın katiline 22 yıl hapis cezası verildi

22.04.2022 11:57
Sibel Köksal'ın katiline 22 yıl hapis cezası verildi

Ankara'da eşi Sibel Köksal'ı öldüren sanık İbrahim Köksal'a 22 yıl hapis cezası verildi.

Ankara'da eşi Sibel Köksal'ı öldüren sanık İbrahim Köksal'a 22 yıl hapis cezası verildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda çiğ köfte dükkanı işleten İbrahim Köksal, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Sibel Köksal'ı telefon kablosuyla boğduktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan İbrahim Köksal hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Köksal tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktulün ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Daha önceki duruşmada mütalaa açıklanmış ve savcı, sanığı 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek' suçundan da 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.

"EŞİME DAHA ÖNCE BİR TOKAT BİLE ATMADIM"

Davanın bugün görülen karar duruşmasında son sözünü söyleyen sanık Köksal, "Cinayetten önce kesinlikle darp olayı olmadı. Bu olayın öncesine kadar eşime bir tane bile tokat atmadım. Her zaman iyi bir eş ve iyi bir baba oldum. Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Çocuklarım annesiz ve babasız kaldı" beyanında bulundu. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Köksal hakkında 'eşe karşı tasarlayarak öldürme' ve 'kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek' suçlarından 22 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, 'eşe karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararında TCK 29. maddeyi uyguladı. Mahkeme bu uygulamayı da, maktul Köksal'ın eşini aldatmasını sadakat dışı davranış olarak değerlendirdi.

(Engin Yağcı/İHA)

YORUMLAR
500
Sibel Köksal'ın katiline 22 yıl hapis cezası verildi Sibel Köksal'ın katiline 22 yıl hapis cezası verildi Eski kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunan sanık hakkında yakalama kararı Eski kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunan sanık hakkında yakalama kararı Çorba içme bahanesiyle eve götürdüğü kız arkadaşını döven sanık 22,5 yıl hapis talebiyle yargılanıyor Çorba içme bahanesiyle eve götürdüğü kız arkadaşını döven sanık 22,5 yıl hapis talebiyle yargılanıyor

İbrahim Köksal, Bilişim, Mahkeme, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sibel Köksal'ın katiline 22 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
11:18 CHP'li Ünsal'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura hamlesine övgü: Saray ülkeyi karanlığa gömüyor
11:29 Oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'dan günler sonra ilk paylaşım
11:26 Yeni güne artışla başlayan Dolar/TL 14,73 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:12:19. #1.11#
SON DAKİKA: Sibel Köksal'ın katiline 22 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement